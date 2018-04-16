В Украине импорт свинины в три раза превышает экспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украина в январе-марте 2018 года импортировала 1,8 тыс. тонн свинины на более чем 3 млн долл. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает УНН.
По итогам 3 месяцев этого года основным импортером свинины в Украину являются Нидерланды. Так, из Нидерландов было импортировано свинины на более чем 1 млн долл.
Второе место в списке стран-импортеров свинины в Украину занимает Германия.
Из Германии в январе-марте было импортировано свинины на общую сумму 741 тыс. долл.
Польша занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров свинины в Украину с показателем в 501 тыс. долл.
Также отмечается, что по итогам 3 месяцев Украина экспортировала 599 тыс. тонн свинины на общую сумму 1,4 млн долл.
Напомним, по итогам прошлого года, Украина нарастила импорт свинины ориентировочно на 60%.
Отметим, что поголовье свиней у нас стремительно сокращается на фоне эпидемии африканской чумы.
Кроме того, неспособность контролирующих органов эффективно реагировать на АЧС, привело к значительному подорожанию сала и свинины на отечественных рынках.
По мнению экспертов, преодолеть АЧС Украине мешает отсутствие профессиональных кадров, а также бесконечной процесс реформирования Госпродпотребслужбы, что также вызывает много критических замечаний.