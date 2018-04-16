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В Україні імпорт свинини втричі перевищує експорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Україна у січні-березні 2018 року імпортувала 1,8 тис. тонн свинини на понад 3 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

За підсумками 3 місяців цього року основним імпортером свинини в Україну є Нідерланди. Так, з Нідерландів було імпортовано свинини на понад 1 млн долл.

Друге місце у списку країн-імпортерів свинини в Україну посідає Німеччина.

З Німеччини у січні-березні було імпортовано свинини на загальну суму 741 тис. дол.

Польща посідає третє місце у списку найбільших країн-імпортерів свинини в Україну із показником у 501 тис. дол.

Також зазначається, що за підсумками 3 місяців Україна експортувала 599 тис. тонн свинини на загальну суму 1,4 млн дол.

Нагадаємо, за підсумками минулого року, Україна наростила імпорт свинини орієнтовно на 60%.

Зазначимо, що поголів’я свиней у нас стрімко скорочується на фоні епідемії африканської чуми.

Крім того, нездатність контролюючих органів ефективно реагувати на АЧС, привела до значного подорожчання сала та свинини на вітчизняних ринках. 

На переконання експертів, подолати АЧС Україні заважає відсутність професійних кадрів, а також нескінченній процес реформування Держпродспоживслужби, що також викликає багато критичних зауважень.

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