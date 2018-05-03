В Украине идентифицировано по ДНК более 550 погибших воинов АТО

"По состоянию на начало апреля 2018 года по результатам проведенных экспертиз ДНК фрагментов тел, найденных на Донбассе, установлены личности 554 погибших бойцов АТО", - написала она.

По словам Богомолец, межотраслевая система ДНК-идентификации позволяет устанавливать личности погибших путем сопоставления ДНК-профилей фрагментов тел с данными родственников, которые разыскивают своих близких, пропавших без вести в зоне АТО. Ведением базы данных ДНК-карт занимается Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

"Сегодня в базе хранится более 1,4 тысячи биологических образцов родственников пропавших без вести и 2,1 тысячи биологических образцов фрагментов неопознанных тел, которые, по результатам исследований, которые принадлежат 861 лицу. Поэтому неидентифицированными остаются еще 307 погибших, чьи профили хранятся в базе", - отметила нардеп.

Как сообщал УНН, ООН назвала конфликт на востоке Украины одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны.