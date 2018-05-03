В Україні ідентифіковано за ДНК понад 550 загиблих воїнів АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. В Україні за допомогою ДНК-експертиз ідентифіковано вже 554 загиблих бійців АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець, передає УНН.
“Станом на початок квітня 2018 року за результатами проведених ДНК-експертиз фрагментів тіл, знайдених на Донбасі, встановлено особи 554 загиблих бійців АТО”, — написала вона.
За словами Богомолець, міжгалузева система ДНК-ідентифікації дозволяє встановлювати особи загиблих шляхом співставлення ДНК-профілів фрагментів тіл з даними родичів, які розшукують своїх близьких, зниклих безвісти у зоні АТО. Веденням бази даних ДНК-карток займається Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
“Сьогодні у базі зберігається понад 1,4 тисячі біологічних зразків родичів зниклих безвісти та 2,1 тисячі біологічних зразків фрагментів невпізнаних тіл, які, за результатами досліджень, належать 861 особі. Відтак неідентифікованими залишаються ще 307 загиблих, чиї профілі зберігаються у базі”, — зазначила нардеп.
Як повідомляв УНН, ООН назвала конфлікт на сході України одним з найбільш смертоносних в Європі з часів Другої світової війни.