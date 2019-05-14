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7 марта, 15:45 • 99320 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138179 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине идентифицировано по ДНК 508 погибших воинов АТО

В Украине идентифицировано по ДНК 508 погибших воинов АТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине с помощью ДНК-экспертиз идентифицировано всего включая гражданских 565 из них военных 508. Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отвечая на вопрос журналиста УНН по количеству идентифицированных воинов АТО по ДНК состоянию на 3 мая 2019.

"По состоянию на 3 мая 2019 всего включая гражданских - 565 из них военных 508 (идентифицировано воинов АТО по ДНК - ред.). Всего в базе данных ДНК-профилей сохраняется образцов неопознанных тел (фрагментов) - 2 196. Они принадлежат - 988 лицам", - сообщила Богомолец. Также, 242 - это количество лиц которых идентифицировано по визуальным признакам (из тел которых принимали ДНК профиль и вносили в единой базы). Осталось неидентифицированных - 181 человек.

Кроме, того, среди неидентифицированных есть и не украинские погибшие.

"Работаем над тем, чтобы доносить информацию на ту сторону и как приедет время провести идентификацию", - отметила Богомолец.

Напомним, эксперты установили личности трех мужчин, тела которых были обнаружены в окрестностях Славянска в сгоревшем танке. Еще два тела неопознанные.

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