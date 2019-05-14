В Украине идентифицировано по ДНК 508 погибших воинов АТО

"По состоянию на 3 мая 2019 всего включая гражданских - 565 из них военных 508 (идентифицировано воинов АТО по ДНК - ред.). Всего в базе данных ДНК-профилей сохраняется образцов неопознанных тел (фрагментов) - 2 196. Они принадлежат - 988 лицам", - сообщила Богомолец. Также, 242 - это количество лиц которых идентифицировано по визуальным признакам (из тел которых принимали ДНК профиль и вносили в единой базы). Осталось неидентифицированных - 181 человек.

Кроме, того, среди неидентифицированных есть и не украинские погибшие.



"Работаем над тем, чтобы доносить информацию на ту сторону и как приедет время провести идентификацию", - отметила Богомолец.



Напомним, эксперты установили личности трех мужчин, тела которых были обнаружены в окрестностях Славянска в сгоревшем танке. Еще два тела неопознанные.