В Україні ідентифіковано за ДНК 508 загиблих воїнів АТО

"Станом на 3 травня 2019 рік всього включаючи цивільних - 565 з них військових 508 (ідентифіковано воїнів АТО по ДНК – ред.). Загалом в базі даних ДНК-профілів зберігається зразків невпізнаних тіл (фрагментів)- 2 196. Вони належать – 988 особам", - повідомила Богомолець. Також, 242 – це кількість осіб яких ідентифіковано за візуальними ознаками (з тіл яких брали ДНК профіль та вносили до єдиної бази). Залишилося неідентифікованих - 181 особа.

Окрім, того серед неідентифікованих є і не українські загиблі.



"Працюємо над тим, щоб доносити інформацію на той бік та як приїде час провести ідентифікацію», - зазначила Богомолець.



Нагадаємо, експерти встановили особи трьох чоловіків, тіла яких було виявлено на околицях Слов’янська у згорілому танку. Ще два тіла невпізнані.