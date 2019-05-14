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В Україні ідентифіковано за ДНК 508 загиблих воїнів АТО

В Україні ідентифіковано за ДНК 508 загиблих воїнів АТО

Київ • УНН

 • 17026 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. В Україні за допомогою ДНК-експертиз ідентифіковано всього включаючи цивільних 565 з них військових 508.Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець відповідаючи на питання журналіста УНН щодо кількості ідентифікованих воїнів АТО по ДНК станом на 3 травня 2019 року.

"Станом на 3 травня 2019 рік всього включаючи цивільних - 565 з них військових 508 (ідентифіковано воїнів АТО по ДНК – ред.). Загалом в базі даних ДНК-профілів зберігається зразків невпізнаних тіл (фрагментів)- 2 196. Вони належать – 988 особам", - повідомила Богомолець. Також, 242 – це кількість осіб яких ідентифіковано за візуальними ознаками (з тіл яких брали ДНК профіль та вносили до єдиної бази). Залишилося неідентифікованих - 181 особа.

Окрім, того серед неідентифікованих є і не українські загиблі.

"Працюємо над тим, щоб доносити інформацію на той бік та як приїде час провести ідентифікацію», - зазначила Богомолець.

Нагадаємо, експерти встановили особи трьох чоловіків, тіла яких було виявлено на околицях Слов’янська у згорілому танку. Ще два тіла невпізнані.

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