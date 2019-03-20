Встановлено особи бойовиків, які у 2014 році згоріли у танку на околицях Слов’янська
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Експерти встановили особи трьох чоловіків, тіла яких було виявлено на околицях Слов’янська у згорілому танку. Ще два тіла невпізнані. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Донецькій області, передає УНН.
“Було встановлено особи трьох танкістів - усі місцеві жителі віком від 28 до 52 років. Родичі ще двох, як з’ясували поліцейські, проживають в РФ. Встановлено, що особи у танку належали до незаконних збройних формувань та підірвалися під час втечі зі Слов’янська. Поліцейські виявили місце їх поховання. Першого померлого впізнали за відбитками пальців”, - йдеться у повідомленні.
Для упізнання решти загиблих у 2017 році було проведено ексгумацію тіл та зроблено ДНК експертизи.
За результатами проведених експертиз було встановлено, що могили були переплутані - в одній виявилося тіло вже встановленого чоловіка. Натомість під табличкою з його ім’ям лежала інша людина.
Як повідомляв УНН, в Україні ідентифіковано за ДНК 563 загиблих воїнів АТО.