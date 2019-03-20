Установлены личности боевиков, которые в 2014 году сгорели в танке в окрестностях Славянска

"Было установлены личности троих танкистов - все местные жители в возрасте от 28 до 52 лет. Родственники еще двух, как выяснили полицейские, проживают в РФ. Установлено, что лица в танке принадлежали к незаконным вооруженным формированиям и подорвались во время бегства из Славянска. Полицейские обнаружили место их захоронения. Первого умершего узнали по отпечаткам пальцев", - говорится в сообщении.

Для опознания остальных погибших в 2017 году была проведена эксгумация тел и сделано ДНК-экспертизы.

По результатам проведенных экспертиз было установлено, что могилы были перепутаны - в одной оказалось тело уже установленного мужчины. Зато под табличкой с его именем лежал другой человек.

Как сообщал УНН, в Украине идентифицировано по ДНК 563 погибших воинов АТО.