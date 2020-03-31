В Украине готово 61 заведение для обсервации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа. Об этом на ежедневном селекторном совещании заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса Президента.
“В Украине уже готово 61 заведение для обсервации украинцев, прибывающих из-за рубежа”, — говорится в сообщении.
Президент обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными для людей.
“Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно — для комфортного проживания”, — подчеркнул он.
Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты — гостиницы и санатории — уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят прибывших гостей.
Дополнительно обсудили процедуру ротации прибывающих на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательного результата, то есть отсутствия инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.
Также был затронут вопрос защищенности медиков от инфицирования, а также предоставление им гарантий работы и соответствующей оплаты.
“Нам некогда ждать, медики уже работают на передовой, и оплата их труда должна быть соответствующей уже сейчас, а не через неделю или через месяц”, — отметил Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что увеличение оплаты труда медиков, как и индексация пенсий, начнется с апреля.
Напомним, для обсервации граждан в Киеве обустроили две базы.