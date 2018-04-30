В Украине два дня будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 30 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 30 апреля - 1 мая в Киеве сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В Киевской области 30 апреля - 1 мая, кроме районов Яготина и Мироновки, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине без осадков. Температура днем ​​24-29°, на побережье морей и в Карпатах 18-23°.