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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине два дня будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности

Киев • УНН

 • 10645 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. По данным Укргидрометцентра, 30 апреля - 1 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщила пре6с-служба ГоСЧС, передает УНН.

В Украине два дня будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 30 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. 30 апреля - 1 мая в Киеве сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В Киевской области 30 апреля - 1 мая, кроме районов Яготина и Мироновки, чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине без осадков. Температура днем ​​24-29°, на побережье морей и в Карпатах 18-23°.

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