В Україні два дні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 30 квітня - 1 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомила пре6с-служба ДСНС, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, 30 квітня - 1 травня в Україні, крім Черкаської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 30 квітня - 1 травня у Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. У Київській області 30 квітня - 1 травня, крім районів Яготина та Миронівки, надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, сьогодні в Україні без опадів. Температура вдень 24-29°, на узбережжі морів та в Карпатах 18-23°.