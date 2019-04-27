В Украине пожизненно осуждены более 20 женщин

"В течение 2018 и 2019 в учреждениях исполнения наказания Государственной уголовно-исполнительной службы Украины отбывают наказание 23 человека женского пола, которые приговорены к пожизненному лишению свободы", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, на 1 января 2019 года в учреждениях исполнения наказаний содержалась 1541 человек.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году издал указы о помиловании 14 лиц, осужденных на различные сроки наказания.