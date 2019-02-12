Президент за минулий рік помилував 14 осіб

За інформацією Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України, Президент видав чотири Укази, якими помилував 9 жінок та 5 чоловіків. При цьому повністю звільнені від відбування покарання та вийшли на волю п’ять осіб, ще для восьми суттєво зменшені терміни покарання.

"...одній помилуваній особі, яка була засуджена до довічного позбавлення волі, покарання було замінено на 27 років і 9 місяців позбавлення волі, вона в квітні вийшла на волю. Всі помилувані засуджені вперше. Вісім осіб з помилуваних – люди пенсійного віку", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні також зазначено, що протягом 2018 року до Департаменту з питань помилування АПУ надійшло загалом 1276 матеріалів з питань помилування, в тому числі 931 клопотання про помилування 718 осіб.

"Не отримали помилування 357 засуджених, чиї клопотання були розглянуті Комісією. Як правило, це особи, які мають не одну судимість, скоїли тяжкі чи особливо тяжкі умисні злочини (розбої, зґвалтування, вбивства, збут наркотичних засобів тощо), а також засуджені, які скоїли хоч і нетяжкий злочин, але фактично відбули дуже нетривалий термін покарання", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті відзначили, що досі помилування є єдиним законодавчо визначеним шляхом для довічно засуджених осіб отримати шанс вийти на волю. Право клопотати про помилування вони отримують тільки після відбуття 20 років покарання. Протягом 2018 року Комісією з питань помилування було розглянуто клопотання про помилування 59 довічно засуджених осіб.

Нагадаємо, станом на лютий 2019 року в установах виконання покарань утримується 1541 особа, засуджена на довічний термін.