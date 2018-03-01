В Україні помилували першу, засуджену до довічного позбавлення волі, жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко помилував засуджену до довічного позбавлення волі Любов Кушинську, яка буде звільнена з Качанівської колонії, де вона відсиділа більше 20 років, у квітні цього року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає УНН.
“Відповідно до Указу Президента України про помилування Любові Кушинської сьогодні був підписаний Наказ про виконання рішення Глави держави до Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України. Залишити межі Качанівської колонії, де Любов Кушинська пробула більше 20 років, вона зможе у квітні місяці, відповідно до помилування, адже саме тоді спливає термін її ув’язнення”, — написав він.
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Чернишов розповів, що Любов Кушинська свого часу була першою жінкою, яка отримала довічний термін ув’язнення.
“Символічно, що саме вона й стала першою жінкою, яку помилував Глава держави”, — уточнив він.
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Заступник міністра юстиції подякував Президентові України Петру Порошенку “за проявлену небайдужість, яка слугуватиме реальним стимулом для інших ув’язнених на шляху до їхнього виправлення та ресоціалізації”.