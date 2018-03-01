В Україні помилували першу, засуджену до довічного позбавлення волі, жінку

КИЇВ. 1 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко помилував засуджену до довічного позбавлення волі Любов Кушинську, яка буде звільнена з Качанівської колонії, де вона відсиділа більше 20 років, у квітні цього року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає УНН.