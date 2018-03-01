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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58830 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70653 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73573 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105951 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99859 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104299 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111296 просмотра

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В Украине помиловали первую, приговоренную к пожизненному лишению свободы, женщину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко помиловал приговоренную к пожизненному лишению свободы Любовь Кушинскую, которая будет освобождена из Качановской колонии, где она отсидела более 20 лет, в апреле этого года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Денис Чернышов, передает УНН.

"В соответствии с Указом Президента Украины о помиловании Любви Кушинской сегодня был подписан Приказ об исполнении решения Главы государства в Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Покинуть пределы Качановской колонии, где Любовь Кушинская пробыла более 20 лет, она сможет в апреле в соответствии с помилованием, ведь именно тогда истекает срок ее заключения", - написал он.

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Чернышов рассказал, что Любовь Кушинская в свое время была первой женщиной, которая получила пожизненный срок.

"Символично, что именно она и стала первой женщиной, которую помиловал Глава государства", - уточнил он.

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Заместитель министра юстиции поблагодарил Президента Украины Петру Порошенко "за проявленное неравнодушие, которое будет служить реальным стимулом для других заключенных на пути к их исправлению и ресоциализации".

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