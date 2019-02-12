Президент за прошлый год помиловал 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году издал указы о помиловании 14 лиц, осужденных на разные сроки наказания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
По информации Департамента по вопросам помилования Администрации Президента Украины, Президент издал четыре Указа, которыми помиловал 9 женщин и 5 мужчин. При этом полностью освобождены от отбывания наказания и вышли на свободу пять человек, еще для восьми существенно уменьшены сроки наказания.
“... одному помилованному лицу, которое было приговорено к пожизненному лишению свободы, наказание было заменено на 27 лет и 9 месяцев лишения свободы, оно в апреле вышло на свободу. Все помилованные осужденные впервые. Восемь человек из помилованных — люди пенсионного возраста”, — говорится в сообщении.
В сообщении также отмечается, что в течение 2018 года в Департамент по вопросам помилования АПУ поступило всего 1276 материалов по вопросам помилования, в том числе 931 ходатайства о помиловании 718 человек.
“Не получили помилование 357 осужденных, чьи ходатайства были рассмотрены Комиссией. Как правило, это лица, которые имеют не одну судимость, совершившие тяжкие или особо тяжкие умышленные преступления (разбои, изнасилования, убийства, сбыт наркотических средств и т.п.), а также осужденные, которые совершили хоть и нетяжелые преступления, но фактически отбыли очень непродолжительный срок наказания”, - говорится в сообщении.
В Департаменте отметили, что до сих пор помилование является единственным законодательно определенным путем для пожизненно осужденных получить шанс выйти на свободу. Право ходатайствовать о помиловании они получают только после отбытия 20 лет наказания. В течение 2018 года Комиссией по вопросам помилования было рассмотрено ходатайство о помиловании 59 пожизненно осужденных.
Напомним, по состоянию на февраль 2019 года в учреждениях исполнения наказаний содержится 1541 человек, осужденный на пожизненный срок.