В Україні довічно засуджено понад 20 жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні протягом 2018 та 2019 року відбувають покарання 23 жінки, які засудженні до довічного позбавлення волі. Про це повідомили в Адміністрації ДКВС України у відповідь на запит кореспондента УНН.
"Протягом 2018 та 2019 років в установах виконання покарання Державної кримінально-виконавчої служби України відбувають покарання 23 особи жіночої статті, які засуджені до довічного позбавлення волі", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2019 року в установах виконання покарань утримувалась 1541 особа.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко у 2018 році видав укази про помилування 14 осіб, засуджених на різні терміни покарання.