Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что для полного восстановления энергосистемы Украины требуется от 2,5 до трех лет.
В Украине до сих пор значительный дефицит электроэнергии: ситуацию усложняет погода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ухудшение погодных условий затрудняет ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.
Цитата
"По состоянию на 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, ухудшение погодных условий по всей Украине (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных, распределительных сетей и существенно усложняет ремонтные работы.
На востоке в результате российских обстрелов снова были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В то же время на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из них были без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения россии.
Напомним