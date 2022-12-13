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В Украине до сих пор значительный дефицит электроэнергии: ситуацию усложняет погода

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. На сегодняшнее утро в Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ухудшение погодных условий затрудняет ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, ухудшение погодных условий по всей Украине (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных, распределительных сетей и существенно усложняет ремонтные работы.

На востоке в результате российских обстрелов снова были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В то же время на деоккупированных территориях удалось заживить населенные пункты, некоторые из них были без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения россии.

Напомним

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что для полного восстановления энергосистемы Украины требуется от 2,5 до трех лет. 

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