На повне відновлення енергетики України піде до трьох років – експерт

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"До довоєнного рівні її відновлювати навряд чи будемо, буде інша конфігурація системи, інші цілі системи. Але якщо уявити собі, що ми сьогодні перемогли й далі відновлюємо систему, то десь за два тижні всі споживачі жили б у спокійному графіку відключень. Десь чотири години на добу вони б відключалися, й весь інший час електрика є. І коли відключають, всі б точно знали", - розповів Харченко.

За його словами, ще б десь за 2,5-3 місяці відключення залишилися у минулому, і всі б повноцінно отримували електрику, як до війни.

"Але сказати, що ми повністю відновимо систему до стану, в якому вона перебувала до війни, то це знадобиться 2-2,5 роки для того, щоб дійсно надійно зарезервувати, відновити якісно і сучасно. З урахуванням того, що ми хочемо мати більш енергоефективну і зелену систему, таку, яка більше орієнтується на відновлювальні джерела, нам знадобиться 2,5-3 роки", - сказав Харченко.

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