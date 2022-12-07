На полное восстановление энергетики Украины уйдет до трех лет – эксперт

Детали

"До довоенного уровня ее восстанавливать вряд ли будем, будет другая конфигурация системы, другие цели. Но если представить себе, что мы сегодня победили и дальше восстанавливаем систему, то где-то через две недели все потребители жили бы в спокойном графике отключений. Где-то четыре часа в сутки они бы отключались, и все остальное время электричество есть. И когда отключают, все точно знали бы", - рассказал Харченко.

По его словам, еще бы где-то через 2,5-3 месяца отключения остались в прошлом, и все бы полноценно получали электричество, как до войны.

"Но сказать, что мы полностью восстановим систему до состояния, в котором она находилась до войны, это понадобится 2-2,5 года для того, чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить качественно и современно. С учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную и зеленую систему, такую, которая больше ориентируется на возобновляемые источники, нам понадобится 2,5-3 года", - сказал Харченко.

Напомним