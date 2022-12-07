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На полное восстановление энергетики Украины уйдет до трех лет – эксперт

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Для полного восстановления энергетики Украины необходимо от 2,5 до трех лет. Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Детали

"До довоенного уровня ее восстанавливать вряд ли будем, будет другая конфигурация системы, другие цели. Но если представить себе, что мы сегодня победили и дальше восстанавливаем систему, то где-то через две недели все потребители жили бы в спокойном графике отключений. Где-то четыре часа в сутки они бы отключались, и все остальное время электричество есть. И когда отключают, все точно знали бы", - рассказал Харченко.

По его словам, еще бы где-то через 2,5-3 месяца отключения остались в прошлом, и все бы полноценно получали электричество, как до войны.

"Но сказать, что мы полностью восстановим систему до состояния, в котором она находилась до войны, это понадобится 2-2,5 года для того, чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить качественно и современно. С учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную и зеленую систему, такую, которая больше ориентируется на возобновляемые источники, нам понадобится 2,5-3 года", - сказал Харченко.

Напомним

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что Украина будет жить в режиме отключений света до конца марта.

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