Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що для повного відновлення енергосистеми України потрібно від 2,5 до трьох років.
В Україні досі значний дефіцит електроенергії: ситуацію ускладнює погода
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Станом на сьогоднішній ранок в Україні зберігається значний дефіцит електроенергії, погіршення погодних умов ускладнює ремонтні роботи. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.
Цитата
"Станом на 13 грудня в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, погіршення погодних умов по всій Україні (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних, розподільчих мереж і суттєво ускладнює ремонтні роботи.
На сході внаслідок російських обстрілів знову було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Водночас на деокупованих територіях вдалося заживити населені пункти, деякі з них були без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення росії.
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