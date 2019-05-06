В Украине дорожают лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С начала года в Украине цены на лекарства выросли в среднем на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По данным ведомства, подорожали как отечественные, так и импортные лекарства.
Так, в марте 2019 года по сравнению с январем антибиотики отечественные подорожали на 1,3% - до 16,64 грн за 10 таблеток, капсул. Антибиотики импортные - подешевели на 0,2% - до 105,91 грн за 10 таблеток (капсул).
Отечественные сосудорасширяющие средства выросли в цене на 1% - до 10,44 грн, импортные - на 0,4% - до 48,68 грн (за 10 таблеток, капсул - ред.).
Кроме того, подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты: отечественные - на 0,8% - до 8,06 грн, импортные - на 3,5% - до 15,56 грн (за единицу).
Напомним, как писал УНН, за год лекарства в Украине подорожали почти на 20%.
По данным экспертов, отечественные аптеки искусственно завышают цены на лекарства. Причем, чаще всего, в период эпидемий.
В Верховной Раде озвучили свою версию дороговизны лекарств. Нардепы считают, что цены завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, недавно народные депутаты на заседании профильного комитета Рады поддержали законопроект (№ 8591-д), предусматривающий комплексную реформу аптечного рынка.
"Аптечный" законопроект (№ 8591-д), как уверяют его авторы, направлен на то, чтобы решить указанные проблемы: обеспечить прозрачность конкуренции, искоренить монополию сетевого аптечного бизнеса, снизить цены на лекарства и гарантировать выполнение аптеками социальной функции.