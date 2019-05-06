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В Україні дорожчають ліки

В Україні дорожчають ліки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку року в Україні ціни на ліки зросли в середньому на 1,2%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За даними відомства, подорожчали як вітчизняні, так і імпортні ліки.

Так, у березні 2019 року у порівнянні з січнем антибіотики вітчизняні подорожчали на 1,3% – до 16,64 грн за 10 таблеток, капсул. Антибіотики імпортні – подешевшали на 0,2% – до 105,91 грн за 10 таблеток (капсул).

Вітчизняні судинорозширювальні засоби зросли в ціні на 1% – до 10,44 грн, імпортні – на 0,4% – до 48,68 грн (за 10 таблеток, капсул – ред.).

Окрім того, подорожчали жарознижувальні та знеболювальні препарати: вітчизняні – на 0,8% – до 8,06 грн, імпортні – на 3,5% – до 15,56 грн (за одиницю).

Нагадаємо, як писав УНН, за рік ліки в Україні подорожчали майже на 20%.

За даними експертів, вітчизняні аптеки штучно завищують ціни на ліки. Причому, найчастіше, у період епідемій.

У Верховній Раді озвучили свою версію дорожнечі ліків. Нардепи вважають, що ціни завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, недавно народні депутати на засіданні профільного комітету Ради підтримали законопроект (№ 8591-д), який передбачає комплексну реформу аптечного ринку.

"Аптечний" законопроект (№ 8591-д), як переконують його автори, спрямований на те, щоб вирішити зазначені проблеми: забезпечити прозорість конкуренції, викорінити монополію мережевого аптечного бізнесу, знизити ціни на ліки і гарантувати виконання аптеками соціальної функції. 

Українські Національні Новини

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