В Украине дорожает свинина

Так, в января 2019 года 1 кг свинины стоил в среднем 116,3 грн, в июле 2019 года - 119,1 грн.

При этом, за месяц свинина в Украине прибавила в цене 0,5%

Зато, сало с начала года подешевело на 5,8%. В январе этого года 1 кг сала стоил в среднем 76,7 грн, в июне этого года - 72,2 грн.

Кроме того, с начала года в Украине подорожали колбасы - на 3,5%, до 96,9 грн за кг. Речь идет о стоимости колбас вареных первого сорта.

Также выросла в цене рыба мороженая - на 5,1%, до 78,2 грн за кг, сахар - на 11,2%, до 15,6 грн за кг, картофель - на 64%, до 15,3 грн за кг.

При этом, подешевело масло подсолнечное - на 0,5%, до 34,9 грн за кг.

Напомним, что половину своих доходов украинцы тратят на еду.

При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.

Также напомним, что правительство Украины отменило государственное регулирование цен.

По мнению экспертов, это негативно сказалось как на стоимости продуктов первой необходимости, так и на покупательной способности населения.

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными", - отметил по этому поводу политик Сергей Тригубенко.