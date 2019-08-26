В Україні дорожчає свинина

Так, у січні 2019 року 1 кг свинини коштував у середньому 116,3 грн, у липні 2019 року - 119,1 грн.

При цьому, за місяць свинина в Україні додала в ціні 0,5%

Натомість, сало з початку року подешевшало на 5,8%. У січні цього року 1 кг сала коштував в середньому 76,7 грн, у червні цього року - 72,2 грн.

Крім того, з початку року в Україні подорожчали ковбаси - на 3,5%, до 96,9 грн за кг. Йдеться про вартість ковбас варених першого ґатунку.

Також зросла в ціні риба морожена - на 5,1%, до 78,2 грн за кг, цукор - на 11,2%, до 15,6 грн за кг, картопля - на 64%, до 15,3 грн за кг.

При цьому, подешевшала олія соняшникова - на 0,5%, до 34,9 грн за кг.

Нагадаємо, що половину своїх доходів українці витрачають на їжу.

При цьому, соціальні продукти в країні відчутно дорожчають вже другий рік поспіль.

Також нагадаємо, що уряд України скасував державне регулювання цін.

На думку експертів, це негативно позначилося як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.

"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу політик Сергій Тригубенко.