В Україні дорожчає свинина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. З початку року ціни на свинину зросли на 2,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у січні 2019 року 1 кг свинини коштував у середньому 116,3 грн, у липні 2019 року - 119,1 грн.
При цьому, за місяць свинина в Україні додала в ціні 0,5%
Натомість, сало з початку року подешевшало на 5,8%. У січні цього року 1 кг сала коштував в середньому 76,7 грн, у червні цього року - 72,2 грн.
Крім того, з початку року в Україні подорожчали ковбаси - на 3,5%, до 96,9 грн за кг. Йдеться про вартість ковбас варених першого ґатунку.
Також зросла в ціні риба морожена - на 5,1%, до 78,2 грн за кг, цукор - на 11,2%, до 15,6 грн за кг, картопля - на 64%, до 15,3 грн за кг.
При цьому, подешевшала олія соняшникова - на 0,5%, до 34,9 грн за кг.
Нагадаємо, що половину своїх доходів українці витрачають на їжу.
При цьому, соціальні продукти в країні відчутно дорожчають вже другий рік поспіль.
Також нагадаємо, що уряд України скасував державне регулювання цін.
На думку експертів, це негативно позначилося як на вартості продуктів першої необхідності, так і на купівельній спроможності населення.
"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив з цього приводу політик Сергій Тригубенко.