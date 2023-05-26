В Украине в реестр пропавших без вести во время войны внесли 23,7 тыс. человек - Котенко

Детали

По его словам, в реестре как гражданские, так и военные.

"Бывает, что когда мы проверяем данные о человеке, понимаем, что он уже вернулся домой, просто не было связи. Многие люди вернулись, но они, все равно, будут в реестре, только будет примечание "найден", - рассказал Котенко.

По словам Котенко, включение человека в реестр является единственным подтверждением того, что он или она пропала без вести при особых обстоятельствах. Около 65% тех, кто официально считался пропавшими, находят живыми.

За год деятельности Уполномоченного в Украине создано семь поисковых групп. Они исследовали около 150 освобожденных населенных пунктов на предмет возможных захоронений, отработали более 500 локаций на оккупированных территориях. Удалось вернуть тела более 1,5 тыс. погибших воинов.

"Благодаря западным партнерам имеем практически во всех регионах рефрижераторы на железнодорожных станциях, где забирают тела военных. В 2022 году забирал тела 122 азовцев. Видел, в каком состоянии тела. Тогда с удивлением поняли, что в Украине негде держать тела погибших. На сегодняшний день эта проблема фактически решена", – сказал Котенко.

Напомним

С начала мая данные обо всех пропавших на фронте вносятся в единый реестр пропавших без вести. Он разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по вопросам пропавших без вести и другими ведомствами.