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В Україні до реєстру зниклих безвісти під час війни внесли 23,7 тис. осіб - Котенко

В Україні до реєстру зниклих безвісти під час війни внесли 23,7 тис. осіб - Котенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. До Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин (війна, катаклізм, катастрофа), який почав працювати 2 травня, внесені дані про 23,7 тис. осіб, про зникнення яких перед цим заявили родичі. За рік спецслужби встановили місцезнаходження близько 8 тис. осіб із 23,7 зареєстрованих. Про це на брифінгу розповів Уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає кореспондент УНН.

Деталі

За його словами, у реєстрі як цивільні, так і військові.

"Буває, що коли ми перевіряємо дані про людину, розуміємо, що вона вже повернута додому, просто не було зв'язку. Багато людей повернулися, але вони, все одно, будуть у реєстрі, тільки буде примітка "знайдений", - розповів Котенко.

За словами Котенка, включення людини до реєстру є єдиним підтвердженням того, що він або вона зникла безвісти за особливих обставин. Близько 65% тих, хто офіційно вважався зниклими, знаходять живими.

За рік діяльності Уповноваженого в Україні створено сім пошукових груп. Вони дослідили близько 150 звільнених населених пунктів щодо можливих поховань, відпрацювали понад 500 локацій на окупованих територіях. Вдалося повернути тіла понад 1,5 тис. загиблих воїнів.

"Завдяки західним партнерам маємо практично у всіх регіонах рефрижератори на залізничних станціях, де збирають тіла військових. У 2022 році забирав тіла 122 азовців. Бачив, у якому стані тіла. Тоді з подивом зрозуміли, що в Україні немає де тримати тіла загиблих. На сьогоднішній день ця проблема фактично вирішена", – сказав Котенко.

Нагадаємо

З початку травня дані про всіх зниклих на фронті вносяться до єдиного реєстру зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим з питань зниклих безвісти та іншими відомствами.

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