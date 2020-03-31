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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90945 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101641 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103757 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Украине для размещения больных COVID-19 определено более двухсот больниц на 67 тыс. койкомест

В Украине для размещения больных COVID-19 определено более двухсот больниц на 67 тыс. койкомест

Киев  •  УНН

 • 11626 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине для приема зараженных коронавирусной инфекцией определено 240 больниц, имеющих 67 тысяч койкомест. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сейчас мы имеем согласованный с каждым областным структурным подразделением здравоохранения перечень учреждений здравоохранения, определенные для приема больных с коронавирусной болезнью. Это так называемая первая волна больниц. Их определено 240", - сказал Ляшко.

По его словам, все эти больницы есть на интерактивной карте, размещенной на сайте Минздрава.

"В этих 240 больницах мы имеем 67 тысяч койкомест. Из них 11 тысяч коек - профильных, для инфекционных больных, доступное количество для изоляции больных коронавирусной болезнью - 4188. Количество коек в отделениях интенсивной терапии в этих больницах 1716. Количество аппаратов ИВЛ 1882, количество врачей-инфекционистов, педиатора и терапевтов 3700, количество анестезиологов 2161", - сообщил замминистра.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 549 случаев COVID-19.

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