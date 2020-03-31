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В Україні для розміщення хворих COVID-19 визначено понад дві сотні лікарень на 67 тис. ліжкомісць

В Україні для розміщення хворих COVID-19 визначено понад дві сотні лікарень на 67 тис. ліжкомісць

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні для прийому заражених коронавірусною інфекцією визначено 240 лікарень, що мають 67 тисяч ліжкомісць. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Наразі ми маємо погоджений з кожним обласним структурним підрозділом охорони здоров’я перелік закладів охорони здоров’я, визначені для прийому хворих з коронавірусною хворобою. Це так звана перша хвиля лікарень. Їх визначено 240", - сказав Ляшко.

З його слів, всі ці лікарні є на інтерактивній мапі, розміщеній на сайті МОЗ.

"У цих 240 лікарнях ми маємо 67 тисяч ліжкомісць. З них 11 тисяч ліжок - профільних, для інфекційних хворих, доступна кількість для ізоляції хворих на коронавірусну хворобу - 4188. Кількість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії в цих лікарнях 1716. Кількість апаратів ШВЛ 1882, кількість лікарів-інфекціоністів, педіаторів і терапевтів 3700, кількість анестезіологів 2161", - повідомив заступник міністра.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 549 випадків COVID-19

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