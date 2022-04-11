В Украине из-за войны недоедает около 1,6 млн детей - ЮНИСЕФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине из-за войны недоедает около 1,6 млн детей. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник директор программ чрезвычайных программ ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн, передает корреспондент УНН.
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"Внутри Украины дети, семьи, общины находятся под атакой. Из 3,2 млн детей около половины недоедает. Атаки на системы водоснабжения и энергообеспечение оставили 1,4 млн человек без доступа к воде на территории Украины, еще 4,6 млн человек имеют лишь ограниченный доступ", - сказал Фонтейн.
Детали
По его словам, ситуация в Мариуполе и Херсоне еще хуже, там дети в течении недель не имеют воды и санитарно-гигиенических услуг, поставок продовольствия и доступа к медицине.
"По состоянию на вчерашний день УВКПЧ предупредил, что 142 ребенка было убито, 229 было ранено. Мы знаем, что на самом деле эти цифры могут быть гораздо выше", - говорит представитель ЮНИСЕФ.
Он рассказал, что во время визита в Украину навещал в больнице 4-летнего ребенка, который находился в реанимации в Запорожье.
"Влад, ему 4 года, он получил две пули в живот. Хотя он еще находится без сознания, он наверное выживет", - добавил он.
Также, по его словам, семьи, с которыми он общался в Украине, хотели бы остаться дома, но вынуждены бежать из-за обстрелов и насилия.
"За 6 недель около 2/3 всех украинских детей стали перемещенными лицами", - добавил Фонтейн.
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