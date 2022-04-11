В Україні через війну недоїдає близько 1,6 млн дітей - ЮНІСЕФ

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"Всередині України діти, сім'ї, громади перебувають під атакою. З 3,2 млн дітей близько половини недоїдає. Атаки на системи водопостачання та енергозабезпечення залишили 1,4 млн осіб без доступу до води на території України, ще 4,6 млн осіб мають лише обмежений доступ", - сказав Фонтейн.

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За його словами, ситуація в Маріуполі і Херсоні ще гірша, там діти протягом тижнів не мають води і санітарно-гігієнічних послуг, поставок продовольства і доступу до медицини.

"Станом на вчорашній день УВКПЛ попередило, що 142 дитини було вбито, 229 було поранено. Ми знаємо, що насправді ці цифри можуть бути набагато вищими", - говорить представник ЮНІСЕФ.

Він розповів, що під час візиту в Україну відвідував у лікарні 4-річну дитину, яка перебувала в реанімації в Запоріжжі.

"Влад, йому 4 роки, він отримав дві кулі в живіт. Хоча він ще знаходиться без свідомості, він напевно виживе", - додав він.

Також, за його словами, сім'ї, з якими він спілкувався в Україні, хотіли б залишитися вдома, але змушені тікати через обстріли і насильство.

"За 6 тижнів близько 2/3 всіх українських дітей стали переміщеними особами", - додав Фонтейн.

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Як писав УНН, в ООН попереджають, що війна Росії проти України через велику кількість біженців призвела до зростання небезпеки торгівлі людьми.