В Украине из-за непогоды остаются без света 15 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 15 населенных пунктов в двух областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 15 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Запорожская - 5 н.п., Черкасская - 10 н.п.", - сообщили в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Днем ранее из-за непогоды в Украине накануне без света остались 117 населенных пунктов в семи областях.
Напомним, в результате непогоды с проливным дождем, который 25 июля обрушился на столицу, в ряде районов были повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом.