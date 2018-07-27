В Україні через негоду залишаються без світла 15 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В Україні через негоду залишаються знеструмленими 15 населених пунктів у двох областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 15 населених пунктів у 2 областях, а саме: Запорізька – 5 н.п., Черкаська – 10 н.п.", - повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Днем раніше через негоду в Україні напередодні без світла залишилися 117 населених пунктів у семи областях.
Нагадаємо, у результаті негоди з проливним дощем, який 25 липня обрушився на столицю, у низці районів було пошкоджено, зокрема, автомобілі та будинки поваленими деревами та білбордом.