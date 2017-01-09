В Украине из-за непогоды за минувшие сутки погибли 8 человек, еще 45 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Украине в течение минувших суток из-за сложных погодных условий на дорогах погибли 8 человек, еще 45 были травмированы, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины
"За прошедшие сутки в результате сложных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 8 и травмированы 45 граждан. Критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Житомирской области в ДТП пострадали 5 человек.