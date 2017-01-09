В Україні через негоду за минулу добу загинуло 8 людей, ще 45 травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Україні впродовж минулої доби через складні погодні умови на дорогах загинули восьмеро людей, ще 45 були травмовані, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України
“За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули вісім та травмовані 45 громадян. Критична за рівнем аварійності ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. Складною продовжує лишатися ситуація на дорогах Львівщини та Вінниччини”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині у ДТП постраждали п’ятеро людей.