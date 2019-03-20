В Украине без существенных осадков, до 15 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине в среду, 20 марта, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет местами 15 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"Переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью в большинстве северных, центральных областей и в Карпатском регионе небольшой дождь, местами с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 6-11° тепла, на юге и востоке страны 10-15° тепла; в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.
Напомним, синоптики рассказали, когда закончатся дожди.