В Украине без существенных осадков, до 15 градусов тепла

"Переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью в большинстве северных, центральных областей и в Карпатском регионе небольшой дождь, местами с мокрым снегом", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 6-11° тепла, на юге и востоке страны 10-15° тепла; в Карпатах в течение суток 0-5° мороза.

Напомним, синоптики рассказали, когда закончатся дожди.