В Україні без істотних опадів, до 15 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні у середу, 20 березня, очікується мінлива хмарність. Температура повітря вдень сягне місцями 15 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі у більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні невеликий дощ, місцями з мокрим снігом", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 6-11° тепла, на півдні та сході країни 10-15° тепла; в Карпатах протягом доби 0-5° морозу.
Нагадаємо, синоптики розповіли, коли закінчаться дощі.