В Украине арестовали судно, заходившее в закрытые порты Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В рамках уголовного производства сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и Государственной пограничной службы Украины проведен санкционированный обыск и наложен арест на морское судно "Нефтерудовоз 45", которое заходило в порты в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, передает УНН.
"Судно ходит под флагом Украины, порт прописки - Херсон. По результатам обыска обнаружена и изъята судовая документация, навигационное оборудование и морское судно, допрошены все члены экипажа. Сегодня, 21 февраля, судом удовлетворено ходатайство прокуратуры АР Крым о наложении ареста на судно", - говорится в сообщении.
Как отметил прокурор АРК Гюндуз Мамедов, это уже Червера судно, на которое наложен арест.
"Однако, в отличие от других морских судов, незаконно заходящих в закрытые порты Крыма, по материалам следствия судно "Нефтерудовоз 45" имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт "Кавказ". Изучение судовой документации и сервера трафика даст возможность подтвердить противоправную деятельность украинского судовладельца и защитить экономические интересы нашего государства", - сказал он.