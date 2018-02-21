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В Україні арештували судно, яке заходило в закриті порти Криму

В Україні арештували судно, яке заходило в закриті порти Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У межах кримінального провадження співробітниками ГУ СБУ в АР Крим та Державної прикордонної служби України проведено санкціонований обшук та накладено арешт на морське судно "Нафторудовоз 45", яке заходило у порти до окупованого Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, передає УНН.

"Судно ходить під прапором України, порт прописки – Херсон. За результатами обшуку виявлено та вилучено судову документацію, навігаційне обладнання та морське судно, допитані усі члени екіпажу. Сьогодні, 21 лютого, судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим щодо накладення арешту на судно", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив прокурор АРК Гюндуз Мамедов, це вже четверте судно, на яке накладено арешт.

"Проте, на відміну від інших морських суден, які незаконно заходять в закриті порти Криму, за матеріалами слідства судно "Нафторудовоз 45" має стосунок до незаконної поставки ільменітової руди на територію АР Крим через порт "Кавказ". Вивчення судової документації та серверу трафіку дасть змогу підтвердити протиправну діяльність українського судновласника та захистити економічні інтереси нашої держави", - сказав він.

Нагадаємо, іноземний танкер зайшов у закритий порт Криму.

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