В Украине арестовали имущество российских холдинговых компаний на 4,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине арестовали имущество российских холдинговых компаний на сумму 4,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «РусАл» и «Группа ГМС», а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд грн.
В ходе досудебного расследования, начатого по факту планирования и ведения агрессивной войны рф против Украины, установлены, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны.
Досудебное расследование в уголовном производстве по фактам диверсии и ведения агрессивной войны (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 УК Украины) осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Следственного управления ГУ СБУ в АР Крым по оперативному сопровождения ГУ контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма ГЗНИ СБУ, а также Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.
Дополнение
Суд наложил арест на корпоративные права компании “Моршинская”, которая принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману на сумму свыше 53,4 млн грн.