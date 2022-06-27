В Україні арештували майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В Україні арештували майно російськських холдингових компаній на суму 4,5 мільярда гривень. Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Судом накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.
В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни рф проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України) здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за оперативного супроводу ГУ контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ, а також Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.
Доповнення
Суд наклав арешт на корпоративні права компанії “Моршинська”, яка належить російському олігарху Михайлу Фрідману на суму понад 53,4 млн грн.