В Украине 85% детей в возрасте до 18 лет употребляют алкогольные напитки - Виевский

"Употребление подростками алкогольных напитков - это не норма. ВОЗ считает, что до 18 лет люди вообще не должны употреблять алкогольные напитки, потому что это детский возраст. И существует по сути абсолютный ноль - ни в одной стране мира нет такой ситуации, когда дети совсем не употребляют алкоголь, и Украина среди этих стран занимает какое-то свое место.

Но уже в течение почти 15 лет постепенно уменьшается показатель употребления алкоголя среди детей. К сожалению, это не является следствием целенаправленной политики, просто идут свои спонтанные процессы. Но из 97% - была такая цифра в ESPAD 10-15 лет назад - мы упали примерно до 85%. Поэтому некоторая положительная тенденция есть, но при этом надо понимать, что 85% - это очень высокий показатель. Желательно работать в том направлении, чтобы дети не употребляли алкоголь вообще", - рассказал он.

Врач отметил, что в этом контексте чрезвычайно важна роль государства.

"Оно (государство - ред.) может присоединиться к уменьшению показателей употребления алкоголя среди детей, если создаст целостную алкогольную политику. Украинское государство, к сожалению, мало занимается целостной государственной политикой.

И здесь вопрос в информировании детей, молодых людей, в системе контроля за возможностью приобрести алкоголь. Это все - идея целостной алкогольной политики, которая должна быть утверждена, внедрена и реализована как на государственном, так и на местном уровнях", - резюмировал Виевский.

Напомним, по данным ESPAD, каждый пятый подросток в Украине употребляет алкогольные напитки у себя дома, а каждый третий - у кого-то в гостях.