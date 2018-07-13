В Україні 85% дітей віком до 18 років вживають алкогольні напої - Вієвський

“Вживання підлітками алкогольних напоїв — це не норма. ВОЗ вважає, що до 18 років люди взагалі не повинні вживати алкогольні напої, бо це дитячий вік. І існує по суті абсолютний нуль — жодна країна світу не має ситуації, коли діти зовсім не вживають алкоголь, і Україна серед цих країн займає якесь своє місце.

Але вже протягом майже 15 років поступово зменшується показник вживання алкоголю серед дітей. На жаль, це не є наслідком цілеспрямованої політики, просто йдуть свої спонтанні процеси. Але з 97% — була така цифра в ESPAD 10-15 років тому — ми впали десь до 85%. Тож деяка позитивна тенденція є, але при цьому треба розуміти, що 85% — це надзвичайно високий показник. Бажано працювати в тому напрямку, щоб діти не вживали алкоголь взагалі”, — розповів він.

Лікар зауважив, що у цьому контексті надзвичайно важливою є роль держави.

“Вона (держава — ред.) може долучитися до зменшення показників вживання алкоголю серед дітей, якщо матиме цілісну алкогольну політику. Українська держава, на жаль, мало переймається цілісною державною політикою.

І тут питання в інформуванні дітей, молодих людей, у системі контролю за можливістю придбати алкоголь. Це все — ідея цілісної алкогольної політики, яка має бути затверджена, впроваджена, і реалізована, як на державному, так і на місцевому рівнях”, — резюмував Вієвський.

Нагадаємо, за даними ESPAD, кожен п’ятий підліток в Україні вживає алкогольні напої у себе вдома, а кожен третій — у когось в гостях.