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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75205 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 99160 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116062 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 151131 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199206 просмотра

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В Укравтодоре рассказали о тумане и ситуации на дорогах

В Укравтодоре рассказали о тумане и ситуации на дорогах

Киев  •  УНН

 • 10915 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине сегодня в нескольких областях есть риск образования гололеда на дорогах, в некоторых регионах — туман. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, передает УНН.

“Местами небольшой дождь, туман выпадает в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, в районах, где температура воздуха минусовая возникает угроза образования гололеда. Туман в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Закарпатской и Днепропетровской областях”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дорогах государственного значения в областях, где наблюдаются осадки в виде дождя, местами образуется гололедица, на остальной территории покрытие мокрое.

“На перевальных участках дорог без осадков. Туман на Абранском и Латирском перевалах. Температура воздуха −3+1°С. Состояние покрытия на перевалах — мокрое. На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен”, — добавили в Укравтодоре.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня на дорогах гололедица и туман.

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