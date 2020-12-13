В Укравтодоре рассказали о тумане и ситуации на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине сегодня в нескольких областях есть риск образования гололеда на дорогах, в некоторых регионах — туман. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, передает УНН.
“Местами небольшой дождь, туман выпадает в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, в районах, где температура воздуха минусовая возникает угроза образования гололеда. Туман в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Закарпатской и Днепропетровской областях”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на дорогах государственного значения в областях, где наблюдаются осадки в виде дождя, местами образуется гололедица, на остальной территории покрытие мокрое.
“На перевальных участках дорог без осадков. Туман на Абранском и Латирском перевалах. Температура воздуха −3+1°С. Состояние покрытия на перевалах — мокрое. На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен”, — добавили в Укравтодоре.
Как сообщал УНН, в Украине сегодня на дорогах гололедица и туман.