Українців попередили про туман та ожеледицю на автошляхах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні сьогодні вранці ожеледиця на автошляхах та туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
“13 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця. На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться в повідомленні.
Водночас у ДСНС України попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
“Шановні власники транспортних засобів, Служба порятунку закликає вас дотримуватися правил безпечного кермування, щоб уникнути трагічних подій на автошляхах”, — зазначили рятувальники.
Як повідомляв УНН, відсьогодні в Україні потеплішає. За прогнозами синоптиків, 13-14 грудня в Україні, крім сходу та південного сходу невеликі, місцями помірні опади та підвищення температури на 2-4°.