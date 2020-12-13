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Українців попередили про туман та ожеледицю на автошляхах

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні сьогодні вранці ожеледиця на автошляхах та туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

“13 грудня вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, ожеледь. На дорогах більшості областей ожеледиця. На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться в повідомленні.

Водночас у ДСНС України попередили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

“Шановні власники транспортних засобів, Служба порятунку закликає вас дотримуватися правил безпечного кермування, щоб уникнути трагічних подій на автошляхах”, — зазначили рятувальники.

Як повідомляв УНН, відсьогодні в Україні потеплішає. За прогнозами синоптиків, 13-14 грудня в Україні, крім сходу та південного сходу невеликі, місцями помірні опади та підвищення температури на 2-4°.

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