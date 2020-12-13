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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74492 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98202 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115837 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150916 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199056 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195053 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282512 просмотра

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Украинцев предупредили о тумане и гололеде на дорогах

Украинцев предупредили о тумане и гололеде на дорогах

Киев  •  УНН

 • 10863 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине сегодня утром гололедица на дорогах и туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

“13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололедица. На дорогах большинства областей гололедица. В Киевской области также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.

В то же время в ГСЧС Украины предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

“Уважаемые владельцы транспортных средств, Служба спасения призывает вас соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на дорогах”, — отметили спасатели.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине потеплеет. По прогнозам синоптиков, 13-14 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока небольшие, местами умеренные осадки и повышение температуры на 2-4°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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