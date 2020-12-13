Украинцев предупредили о тумане и гололеде на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Украине сегодня утром гололедица на дорогах и туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
“13 декабря днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололедица. На дорогах большинства областей гололедица. В Киевской области также сохранится гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый)”, — говорится в сообщении.
В то же время в ГСЧС Украины предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
“Уважаемые владельцы транспортных средств, Служба спасения призывает вас соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на дорогах”, — отметили спасатели.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине потеплеет. По прогнозам синоптиков, 13-14 декабря в Украине, кроме востока и юго-востока небольшие, местами умеренные осадки и повышение температуры на 2-4°.