В Укравтодорі розповіли про туман та ситуацію на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В Україні сьогодні у декількох областях є ризик утворення ожеледиці на автошляхах, у деяких регіонах — туман. Про це повідомляє пресслужба Укравтодору, передає УНН.
“Місцями невеликий дощ, мряка випадає у Вінницькій, Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях, в районах де температура повітря мінусова виникає загроза утворення ожеледиці. Туман в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Закарпатській та Дніпропетровській областях”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на дорогах державного значення в областях, де спостерігаються опади у вигляді дощу, місцями утворюється ожеледиця, на решті території покриття мокре.
“На перевальних ділянках доріг без опадів. Туман на Абранському та Латірському перевалах. Температура повітря −3+1°С. Стан покриття на перевалах — мокре. На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледиці та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено”, — додали в Укравтодорі.
Як повідомляв УНН, в Україні сьогодні на автошляхах ожеледиця та туман.