В Укравтодоре поддерживают идею направления средств АМУ на дороги Николаева

“Что касается Администрации морских портов я полностью поддерживаю эту инициативу (часть средств от канального и портового сбров направлять на ремонт дорог Николаева, — ред.). Поскольку у нас сложилась ситуация, когда деньги, которые могли бы идти в бюджет, идут в бюджет государственного предприятия Администрация морских портов и расходуются не всегда эффективно. Мы видим много работ, которые идут на миллиарды гривен по стоимости, однако не дают необходимого экономического эффекта”, — сказал Кава.

По его словам, эта инициатива полностью поддерживается Укравтодором, ведь это действительно может решить проблему дорог города Николаева, подходов к городу и строительства объездов Николаева и подхода к порту Ольвия в объезд Корабельного района города.

“Построить несколько километров дороги от объезда в порт Ольвия необходимо уже давно. И деньги АМУ — это именно тот источник, который необходимо направлять на эти проекты”, — отметил советник главы Укравтодора.

Справка УНН.

Николаевский морской порт входит в тройку крупнейших портов страны и находится в перечне предприятий, имеющих стратегическое значение для украинской экономики. В порту переваливаются такие грузы: навалочные (зерновые, руда, кокс, уголь), тарно-штучные (черные металлы, лом, чугун, рыба свежемороженая), наливные (нефтепродукты, масло).

В 2016 году Николаевский морской порт значительно увеличил объемы по грузоперевалке и стал лидером среди портов Украины по перевалке зерновых и подсолнечного масла.