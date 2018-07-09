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В Укравтодорі підтримують ідею спрямування коштів АМУ на дороги Миколаєва

В Укравтодорі підтримують ідею спрямування коштів АМУ на дороги Миколаєва

Київ • УНН

 • 9896 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. В Укравтодорі підтримують ідею спрямування частини бюджету Адміністрації морських портів на будівництво та ремонт доріг Миколаєва. Про це під час відкритої дискусії щодо результатів роботи Дорожнього фонду повідомив радник голови Укравтодору Олександр Кава, передає УНН.

“Що стосується Адміністрації морських портів я повністю підтримую цю ініціативу (частину коштів від канального та портового зборів спрямовувати на ремонт доріг Миколаєва, — ред.). Оскільки у нас склалася ситуація, коли гроші, які могли б іти до бюджету, йдуть у бюджет державного підприємства Адміністрація морських портів і витрачаються не завжди ефективно. Ми бачимо багато робіт, якій йдуть на мільярди гривень по вартості, проте не дають необхідного економічного ефекту”, — сказав Кава.

За його словами, ця ініціатива повністю підтримується Укравтодором, адже це дійсно може вирішити проблему доріг міста Миколаєва, підходів до міста та будівництва об’їздів Миколаєва та підходу до порту Ольвія в об’їзд Корабельного району міста.

“Побудувати кілька кілометрів дороги від об’їзду до порту Ольвія необхідно вже давно. І гроші АМУ — це саме те джерело, яке необхідно спрямовувати на ці проекти”, — наголосив радник голови Укравтодору.

Довідка УНН.

Миколаївський морський порт входить до трійки найбільших портів країни і знаходиться в переліку підприємств, які мають стратегічне значення для української економіки. У порту перевалюються такі вантажі: навалочні (зернові, руда, кокс, вугілля), тарно-штучні (чорні метали, лом, чавун, риба свіжоморожена), наливні (нафтопродукти, олія).

У 2016 році Миколаївський морський порт значно збільшив обсяги з вантажоперевалки і став лідером серед портів України з перевалки зернових і соняшникової олії.

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