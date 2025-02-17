В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса: уже известен график
Киев • УНН
18 февраля в Украине применят ограничения мощности для промышленности в два периода: утром и вечером. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.
Завтра, 18 февраля, в Украине будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
По данным компании, время применения ограничений:
- 06:00 - 09:00
- 16:00 - 19:00
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется, добавили в Укрэнерго.
«Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - резюмировали в компании.
Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 15685 просмотров