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В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса: уже известен график

В Украине завтра введут ограничения мощности для бизнеса: уже известен график

Киев  •  УНН

 • 11247 просмотра

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18 февраля в Украине применят ограничения мощности для промышленности в два периода: утром и вечером. Причиной является повреждение энергообъектов в результате российских атак.

Завтра, 18 февраля, в Украине будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

По данным компании, время применения ограничений:

- 06:00 - 09:00

- 16:00 - 19:00

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется, добавили в Укрэнерго.

«Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», - резюмировали в компании.

Исключительно обстрелы приводят к необходимости временного ограничения подачи электроэнергии - Минэнерго17.02.25, 13:27 • 15685 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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